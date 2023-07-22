Приговор в отношении покушавшихся на певца Руссо оставили без изменений

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Полина Долгова
Полина Долгова 54 0

Где находятся злоумышленники сегодня?

Приговор в отношении покушавшихся на певца Руссо оставили без изменений

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Московский городской суд (Мосгорсуд) оставил без изменений приговор Хамовнического районного суда в отношении Трясникова и Джуры, которые совершили покушение на жизнь эстрадного певца Авраама Руссо в 2006 году. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что апелляционные жалобы адвокатов были отклонены, злоумышленники продолжат находиться под стражей в колонии строго режима.

«Мосгорсуд оставил без изменений приговор… По уголовному делу о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника, а апелляционные жалобы адвокатов и осужденных — без удовлетворения», — пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, покушение на жизнь артиста заказал Тельман Исмаилов из-за личной неприязни к певцу. Найти убийц он поручил личному охраннику. За денежное вознаграждение он нанял троих мужчин: Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина.

Инцидент произошел в ночь на 19 августа 2006 года рядом с домом артиста. Знаменитость получил четыре ранения левого бедра. Демкин избавился от оружия и скрылся. Уже много лет исполнитель восстанавливается после травмы. Он перенес несколько операций, но травмы до сих пор дают о себе знать.

В ноябре прошлого года суд признал виновными фигурантов по делу о покушении на Руссо. Им предъявили обвинения по нескольким статьям сразу.

С того дня прошло уже почти 17 лет. В 2014 Демкин скончался, а суд приговорил Джуру к девяти годам лишения свободы, Трясникова — к 12. Тельман Исмаилов находится в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru писал, что перенесший ряд операций певец Авраам Руссо снова попал в больницу.

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