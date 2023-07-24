Китай сделал предупреждение Японии за опасные связи с НАТО

Китайские власти обратились к соседям с советом и предостережением.

КНР предостерегла Японию от взаимодействия с НАТО, которое своими заявлениями способствует возникновению конфронтации в регионе. Заявление было выложено на сайте посольства Китая в Токио.

В дипведомстве отметили, что НАТО продолжает активно вмешиваться в дела региона, искусственно создавая конфликты между странами. В частности, на последнем саммите НАТО в очередной раз нагнетало напряженность и создавало конфронтацию по вопросам, связанным с Китаем.

«Расширение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион превысило рамки коллективной самообороны, разрешенные Уставом ООН, нарушило положения Устава ООН о региональных договоренностях и целях развития дружественных международных отношений и привнесло деструктивные факторы в региональную и глобальную безопасность», — говорится в сообщении.

В Китае отметили, что альянс неоднократно, прикрываясь защитой «международного порядка, основанного на правилах», вмешивался в дела других стран, ввязывался в конфликты, искусственно обострял взаимоотношения между странами.

«Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона и региональную стабильность», — заключили в обращении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Китай преподал жесткий урок Западу.