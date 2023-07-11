Это только начало: как Китай преподал жесткий урок Западу

Китай — основной поставщик редких элементов на мировом рынке.

Китай ответил США, которые ограничили передачу технологий и продажу полупроводников, и начал полномасштабное «наступление»: Пекин объявил об ужесточении экспорта редкоземельных металлов. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 1 августа КНР сокращает поставки редкоземельных металлов — галлия и германия, необходимых для микросхем и коммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.

Известно, что теперь покупателям понадобятся лицензия на экспорт и информация о том, для чего именно им нужны эти материалы. Иначе сделка не состоится. Также в Китае утверждают, что это — только начало. В скором времени возможно ограничение на вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария.

Напомним, что Китай — основной поставщик редких элементов на мировом рынке.

При этом, в США постоянно продумывают дальнейшие ограничения на чипы, которые могут быть отправлены в Китай. Речь идет о запрете на передачу передовых технологий, используемых для искусственного интеллекта, ограничении доступа китайских компаний к услугам облачных вычислений в США и ограничения на американские венчурные инвестиции в китайский сектор полупроводников. Кроме того, Вашингтон настоял на том, чтобы ограничения на продажи своих микросхем в Китай ввели Япония и Нидерланды.

При этом, администрация президента Джо Байдена готова начать крупные инвестиции в американское производство полупроводников, чтобы переманить заводы из Китая. Ожидается, что министерство торговли США до конца текущего года начнет выделять средства компаниям на строительство заводов по выпуску чипов внутри страны. При этом фирмы, которые получат финансирование, обязуются не расширять производственные мощности в Китае.

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