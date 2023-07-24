Исчезли в тумане: на Байкале бесследно пропала лодка с мужчиной и его сыном

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 840 0

На озере Байкал в районе бухты Песчаной пропала лодка с мужчиной и его десятилетним сыном

Исчезли в тумане: на Байкале бесследно пропала лодка с мужчиной и его сыном

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

Читайте нас в: Дзен Новости

Поиски пропавших продолжаются, но спасатели не находят ни единого следа.

Неподалеку от Иркутска произошло таинственное исчезновение лодки с людьми на Байкале. Мистическая история произошла в ночь с 23 на 24 июля.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина с приятелем и его десятилетним сыном держали путь на лодках из поселка Большое Голоустное до бухты Песчаная. Две лодки пересекали ночную гладь озера и ничего не предвещало беды.

Во время путешествия мужчина потерял другую лодку из вида из-за тумана. Впрочем, путь был известен и ему, и его другу, поэтому он не беспокоился. Друг думал, что они встретятся в пункте назначения, но по прибытии в бухту Песчаная никого не обнаружил.

Мужчина немедленно обратился к спасателям и позвонил в полицию. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали акваторию озера по предполагаемому маршруту лодки, но не обнаружили ни пропавших людей, ни лодку, ни ее обломки. Не было найдено даже тел мужчины и его сына.

Спасатели прочесали и берег Байкала, но нашли только палатку красного цвета. Принадлежит ли она пропавшим — пока неизвестно.

В связи со сложными погодными условиями на озере Байкал — больших волн и тумана — поисковые мероприятия продолжаются. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео