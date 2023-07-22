Не теряет надежды: жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына

В последний раз женщина видела своего ребенка в июне 2005 года. С тех пор о его местонахождении неизвестно.

Жительница села Частые Пермского края Екатерина Старкова уже на протяжении 18 лет ищет пропавшего сына Вадима. Не оставляя попыток вновь увидеть ребенка, женщина обратилась за помощью к россиянам через социальные сети.

Она написала в группе «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте». В посте она отметила, что сын 1981 года рождения пропал в конце июня 2005-го. В то время он работал на делянке недалеко от деревни Желнино. И с тех его местонахождение неизвестно.

«Прошу тех, кто его видел, или что-нибудь знает (о его судьбе. — Прим.ред.), сообщить мне об этом», — написала Екатерина, оставив в посте номер своего телефона и домашний адрес для обратной связи. Фото женщины и ее пропавшего сына опубликовало издание URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара с 5-летнем ребенком бесследно исчезла под Иркутском.