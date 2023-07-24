Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее законопроект одобрили в Госдуме и Совфеде.

Цифровой рубль: для чего он нужен и как им можно пользоваться

Цифровой рубль — «третья форма» национальной валюты. В будущем им можно будет расплачиваться, а также дарить или оставлять в наследство. Эмитентом цифровых рублей будет сам Центробанк.

Пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк представил правила работы платформы цифрового рубля.