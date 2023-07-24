Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в России

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 113 0

Внедрением цифрового рубля займутся ответственные ведомства.

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее законопроект одобрили в Госдуме и Совфеде.

Цифровой рубль: для чего он нужен и как им можно пользоваться

Цифровой рубль — «третья форма» национальной валюты. В будущем им можно будет расплачиваться, а также дарить или оставлять в наследство. Эмитентом цифровых рублей будет сам Центробанк. 

Пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк представил правила работы платформы цифрового рубля.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео