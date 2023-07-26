«Сериал из песен»: Аш 23 готовит переворот в музыкальной индустрии

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 283 0

Музыкант Аш 23 готовит сериал из песен

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист убежден, что своими руками он творит историю.

Музыкант Аш 23 готовит сериал из песен. О предстоящем перевороте в индустрии артист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации кавера на песню «Знак Водолея» от Вячеслава Макарова.

«У меня есть восемь песен, которые взаимосвязаны между собой. Я написал целый сезон, опираясь на эти песни. <…> Это будет выглядеть как сериал-мюзикл. Грубо говоря, идет сюжет, мы режемся на песню, идет липсинг (Синхронное открывание рта под музыку или другие звуки. — Прим. ред.), потом опять режемся, и продолжается сюжет», — объяснил музыкант.

По признанию исполнителя, он собирается презентовать свой музыкальный альбом на киностриминговых сервисах.

«Это будет история из нескольких сезонов, то есть там и второй сезон будет, и третий. И каждый сезон выполнен в определенном стиле музыки», — поделился артист.

Аш 23 убежден, что он создает историю и своими руками сделает переворот не только в музыкальной индустрии, но и в кинопромышленности. Артист приоткрыл завесу тайны и отметил, что сериал с захватывающей сюжетной линией будет наполнен интригами.

«Никто в русском кино не делал мюзикл, сериал-мюзикл. <…> Топовые сценаристы, которым я показывал сценарий, который я написал, сказали, что эта история — хит», — рассказал Аш 23.

Идея создать сериал-мюзикл пришла к музыканту после написания треков. Как объясняет Аш 23, именно сложность его песен позволяет воплотить в жизнь подобную историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что юная дочь Михаила Ефремова пошла по стопам отца.

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