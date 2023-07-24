Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 564 0

Блогер имеет в собственности сеть заведений японской кухни.

Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Ресторанный бизнес блогера Иды Галич приносит ей миллионные прибыли. Об этом свидетельствуют данные Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

Согласно сведениям, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, в 2022 году заведения японской кухни обеспечили Галич доход в 5,9 миллиона рублей. Других бизнесов на блогера не зарегистрировано.

Другая звезда соцсетей и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, по данным СПАРК, владеет двумя компаниями. Одна из них — ООО ФЕЙС СКУЛЬПТОР — проходит процедуру ликвидации и имеет нулевые финансовые показатели.

К слову, накануне Боня опровергла слухи о ее долгах перед налоговой. По словам блогера, у нее действительно образовалась задолженность, но всего в размере 300 рублей — даже не тысяч, и ту она сразу оплатила. Звезда пояснила, что в должниках оказалась зарегистрированная на нее компания «ВБЖ» (магазин одежды Victoria Bonya Jeans), которую пришлось закрыть в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на поющую ведущую Ольгу Бузову зарегистрирована компания с миллионными убытками.

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