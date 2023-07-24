Минус 19 миллионов: бизнес Бузовой понес огромные убытки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 469 0

На телеведущую Бузову зарегистрирована компания с миллионными убытками

Минус 19 миллионов: бизнес Бузовой понес огромные убытки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость прогорела на ресторанах и собственной линии одежды.

Поющая ведущая Ольга Бузова понесла огромные убытки на своих бизнес-проектах. Об этом свидетельствую данные Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

Согласно сведениям, оказавшимся в разспоряжении 5-tv.ru, на знаменитость зарегистрированы две компании, одна из которых — ООО БУЗОВА РЕСТ КОМПАНИ — ушла в жесткий минус: убытки составляют 19 284 000 рублей.

Очевидно, речь идет о сети ресторанов Buzfood, закрытой еще весной 2020 года. Уже тогда стало известно, что звезда соцсетей лишилась на этом деле почти 19 миллионов рублей, притом что запуск каждого заведения обходился ей на старте в десять миллионов.

Ресторанный бизнес у Бузовой не заладился с самого начала. Компанию штрафовали из-за проблем с лицензией на продажу спиртного, с ней судился поставщик посуды, замораживала счета налоговая. В итоге, не проработав в Москве и полутора лет, заведения Бузовой закрылись.

Тогда же стало известно, что знаменитость прогорела и на продаже собственной линии одежды — здесь поющая ведущая умудрилась уйти в минус более чем на миллион рублей.

Согласно свежим данным СПАРК, кроме убытков от неудачных бизнесов на Бузовой числится штраф от службы судебных приставов в размере 10,6 тысячи рублей.

К слову, бывшая соведущая Бузовой в шоу «Дом-2» Ксения Бородина тоже пыталась выстроить карьеру бизнес-леди. На телезвезду зарегистрированы сразу пять компаний, однако все они на сегодня недействующие. Последняя — OOO KSENIYA BORODINA — ликвидирована 27 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня опровергла слухи о долгах перед налоговой.

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