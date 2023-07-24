Украинские боевики обстреляли скорую помощь под Херсоном

Ранения получил фельдшер бригады медиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
Бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«Сегодня в Алешках на вызове под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, фельдшер бригады получил осколочные ранения бедра и голени. Его доставили в Алешковскую ЦРБ, где извлекли осколки.
В конце мае также в Алешках карета скорой помощи попала под обстрел украинской артиллерии. Тогда медики не пострадали и успели спрятаться в подвале. Однако их машина была буквально изрешечена осколками и сгорела.
22 июля украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов в зоне спецоперации. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли машину волонтеров в Алешках Херсонской области.
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