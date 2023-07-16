ВСУ нанесли удар по машине волонтеров в Алешках в Херсонской области

Украинские боевики атаковали обстреляли машину волонтеров в Алешках в Херсонской области. Неонацисты нанесли артиллерийский удар по жилому сектору. Эксклюзивными кадрами из машины делится 5-tv.ru.

На видео с авторегистратора фиксируется движение машины по Алешкам. Все абсолютно спокойно, рядом нет ни военной техники, ни военнослужащих. В этот момент возле машины падает снаряд, в следствие чего гремит взрыв, и машину заваливает осколками.

По предварительной информации, погибших нет. Получил ли кто-либо травмы из пассажиров автомобиля, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами.