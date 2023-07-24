Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на 144 доллара

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

AFP: Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции

Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на 144 доллара

Фото: www.globallookpress.com / Frederic Kern via www.imago-imag

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Экоактивистке грозило полгода лишения свободы за незаконную демонстрацию, однако судьи сжалились над ней.

Экоактивистку Грету Тунберг шведский суд оштрафовал за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальме. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что Тунберг должна выплатить 1,5 тысячи шведских крон (около 144 долларов США) и пожертвовать еще тысячу крон (96 долларов) в шведский фонд помощи жертвам преступлений.

В обвинительном заключении говорится, что Тунберг участвовала в демонстрации, нарушающей движение автомобилей, и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Речь идет об акции против топливной промышленности в Мальме 19 июня. Тогда Тунберг и еще пять экоактивистов задержали за то, что они заблокировали городской порт и оказали сопротивление правоохранительным органам.

Во время и после задержания Тунберг вела себя дерзко и грубила полиции. На все вопросы стражей порядка 20-летняя звезда экоактивизма отвечала «без комментариев». Сообщалось, что Тунберг грозит полгода лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг во время протеста против сноса деревни Лютцерат в Германии.

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