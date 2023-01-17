Может лучше санкции против руководства МВД Германии? Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Мария Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

Может лучше санкции против руководства МВД Германии? Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Активистку задержали накануне во время протестов в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на тему задержания шведской экоактивистки Греты Тунберг в ФРГ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — написала дипломат.

Накануне двадцатилетнюю девушку задержали во время протеста против сноса деревни Лютцерат. Она отказалась покидать данную местность и заявила, что все эти действия абсурдны для 2023 года. Известно, что власти планируют там расширение угольного резерва. Кстати, жителей деревни переселили еще в 2017 году и большую часть построек уже снесли.

Демонстрации в Германии начались 11 января. Экоактивисты попытались прорвать оцепление полиции и помешать сносу построек. Некоторым из них удалось проникнуть в шахты. В столкновениях с демонстрантами полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Многие активисты были доставлены в больницу. Всего в протестах принимали участие более 700 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как полиция застряла в грязи при разгоне этой акции протеста.

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