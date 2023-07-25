Ирина Дубцова затаила обиду на Тимати: «Мелодию написала я»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Ирина Дубцова призналась, что обижена на Тимати из-за песни

Ирина Дубцова затаила обиду на Тимати: «Мелодию написала я»

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Знаменитость не только популярная певица, но еще и талантливый автор и композитор. Она написала песни для многих известных российских исполнителей, среди которых Дима Билан и Филипп Киркоров.

Певица Ирина Дубцова честно рассказала, почему держит обиду на рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати. Оказывается артистке не понравилось, что коллега не указал ее как автора музыки в одной из его популярных песен — «Не сходи с ума». Хотя написала ее именно знаменитость.

«Я на самом деле до сих пор обижаюсь на (прошлую. — Прим. ред.) команду Тимати, потому что меня указали только как автора текста, хотя мелодию к этой песне написала тоже я», — призналась Дубцова в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

Тимати Рэпер Тимати, получив положительный отклик от публики на песню, написанную Ириной Дубцовой, но забыл указать ее авторство.Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Вместе с тем ведущая шоу Карина Кросс поинтересовалась, сколько стоит заказать песню у Дубцовой. Знаменитость ответила, что довольно дорого. Да и не факт, что у нее будет на это время.

«На самом деле на меня обижается огромное количество моих коллег, которым я до сих пор за много лет так и не написала песню. Они ждут, просят, но у меня иногда просто вот не идет», — посетовала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Дубцова оценила пришедших после нее участников «Фабрики звезд».

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