«Мания величия»: может ли Польша напасть на Белоруссию и чем это закончится

Чем рискует Варшава в случае проявления агрессии по отношению к Минску?

В случае, если Польша решит напасть на Белоруссию, НАТО займет позицию невмешательства. Об этом заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Если белорусско-российская группировка начнет преследовать поляков на их территории, то там будет видно. У поляков очевидная мания величия», — сказал специалист.

Они, по мнению эксперта, «совершенно нетрезво» оценивают свою роль и значимость в глобальной политике, передает издание URA.RU. Поляки стремятся показать «гонор», они пытаются «кусаться», но в итоге лишь «нарвутся», убежден Бартош.

Военный дипломат напомнил, что желающим вступить в конфликт странам — участницам НАТО на саммите в Вильнюсе отказали в поддержке при таком сценарии. В случае, если полякам не «хватит ума» воздержаться от этих идей, они могут вторгнуться в западную Украину и западную Белоруссию, добавил он.

Однако, уточняет Бартош, президент России Владимир Путин уже предупреждал, что атака на Минск будет равносильна нападению на Москву. В связи с этим необходимо будет посмотреть, чем закончится для Польши агрессия против ядерной державы, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией.