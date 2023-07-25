«Мания величия»: может ли Польша напасть на Белоруссию и чем это закончится

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 254 0

Военный дипломат Бартош: НАТО не поддержит вторжение Польши в Белоруссию

«Мания величия»: может ли Польша напасть на Белоруссию и чем это закончится

Фото: www.globallookpress.com / Pacific Press

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем рискует Варшава в случае проявления агрессии по отношению к Минску?

В случае, если Польша решит напасть на Белоруссию, НАТО займет позицию невмешательства. Об этом заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Если белорусско-российская группировка начнет преследовать поляков на их территории, то там будет видно. У поляков очевидная мания величия», — сказал специалист.

Они, по мнению эксперта, «совершенно нетрезво» оценивают свою роль и значимость в глобальной политике, передает издание URA.RU. Поляки стремятся показать «гонор», они пытаются «кусаться», но в итоге лишь «нарвутся», убежден Бартош.

Военный дипломат напомнил, что желающим вступить в конфликт странам — участницам НАТО на саммите в Вильнюсе отказали в поддержке при таком сценарии. В случае, если полякам не «хватит ума» воздержаться от этих идей, они могут вторгнуться в западную Украину и западную Белоруссию, добавил он.

Однако, уточняет Бартош, президент России Владимир Путин уже предупреждал, что атака на Минск будет равносильна нападению на Москву. В связи с этим необходимо будет посмотреть, чем закончится для Польши агрессия против ядерной державы, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео