Минобороны анонсировало поездку Шойгу в Северную Корею

Ожидается, что визит российской делегации станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Российская делегация, которую возглавит министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетит Северную Корею 25–27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, уточняя, что визит состоится по приглашению КНДР.

Ожидается, что Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — отметили в Минобороны.

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