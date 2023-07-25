Минобороны анонсировало поездку Шойгу в Северную Корею

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

Министр обороны РФ Шойгу посетит Северную Корею 25–27 июля

Минобороны анонсировало поездку Шойгу в Северную Корею

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezd

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Ожидается, что визит российской делегации станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Российская делегация, которую возглавит министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетит Северную Корею 25–27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, уточняя, что визит состоится по приглашению КНДР.

Ожидается, что Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — отметили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредили США.

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