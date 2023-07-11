«Опасный полет»: сестра Ким Чен Ына о последствиях вторжения в КНДР для США

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Полина Долгова
Полина Долгова 32 0

Сестра Ким Чен Ына предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства КНДР

«Опасный полет»: сестра Ким Чен Ына о последствиях вторжения в КНДР для США

Фото: JORGE SILVA / POOL / ТАСС

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Она напомнила, что уже выносила предупреждение об ответном действии армии Северной Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредила США, что попытка очередного нарушения воздушного пространства страны американскими самолетами может стать для них «очень опасным полетом», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она напомнила, что уже звучали предупреждения об ответном действии армии Северной Кореи.

Прежде власти КНДР обвинили США в том, что они нарушили воздушное пространство на несколько десятков километров и сообщили, что теперь у них есть право сбивать американские самолеты-разведчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР обвинила США в эскалации на Корейском полуострове.

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