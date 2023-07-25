Ответят за все: в Ростове стартовал суд на боевиками «Айдара»*

Эфирная новость 43 0

В Ростове-на-Дону начался суд над участниками батальона «Айдар»*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В ходе следствия выяснилось, что проблемы с законом у них были и на родине.

В Ростове-на-Дону начался суд над боевиками запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. На скамье подсудимых — 18 человек, в том числе две женщины.

Их обвиняют в насильственном захвате власти в Донецкой народной республике и участии в террористической организации. Большинство преступников попали в плен в первый же месяц боевых действий.

В ходе следствия выяснилось, что проблемы с законом у них были и на родине. Теперь ответить за преступления им придется еще и в России.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры сдавшегося в плен боевика Вооруженных сил Украины. Он рассказал о том, что сподвигло его и других перейти на сторону России, а также кое-что пожелал своему президенту Владимиру Зеленскому.

* — Запрещенная в России экстремистская организация.

Тема:
Спецоперация
25 июл
Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты
25 июл
В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам
25 июл
Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам и натовской технике
25 июл
ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества
25 июл
Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка
25 июл
Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации
25 июл
Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам
25 июл
На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
25 июл
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
25 июл
«Восьмой год уже»: командир медвзвода рассказала о своем долге в зоне СВО
+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео