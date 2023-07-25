Ответят за все: в Ростове стартовал суд на боевиками «Айдара»*
В Ростове-на-Дону начался суд над участниками батальона «Айдар»*
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru
В ходе следствия выяснилось, что проблемы с законом у них были и на родине.
В Ростове-на-Дону начался суд над боевиками запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. На скамье подсудимых — 18 человек, в том числе две женщины.
Их обвиняют в насильственном захвате власти в Донецкой народной республике и участии в террористической организации. Большинство преступников попали в плен в первый же месяц боевых действий.
В ходе следствия выяснилось, что проблемы с законом у них были и на родине. Теперь ответить за преступления им придется еще и в России.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры сдавшегося в плен боевика Вооруженных сил Украины. Он рассказал о том, что сподвигло его и других перейти на сторону России, а также кое-что пожелал своему президенту Владимиру Зеленскому.
* — Запрещенная в России экстремистская организация.
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