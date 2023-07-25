«Легкий наркотик»: можно ли похудеть при помощи соленой пищи

Если кушать только такую пищу, то можно не только похудеть, но и заработать хронические заболевания. Но как?

Достаточно давно на просторах интернета бытовало мнение о том, что поваренная соль способна оказывать значительное воздействие на работу пищеварительной системы, препятствую усвоению калорий.

По мнению ученых, результатом становится то, что организм не набирает лишний вес — даже при употреблении богатой жирами и сахаром пищи. Такое исследование на грызунах проводили специалисты из Института пищевых технологий в США.

Изначальной целью опыта была проверка гипотезы о том, что высокое содержание соли и жиров в пище заставляет мышей — так же, как и человека, — терять контроль над аппетитом, съедать больше положенного и набирать вес. Однако выяснилось в ходе эксперимента совсем обратное. Грызуны, сидевшие на сбалансированной диете, и те, кто ел жирную и очень соленую еду, потолстели меньше всех, набрав около пяти граммов веса.

Спустя года об этом инфоповоде позабыли. 5-tv.ru решил поинтересоваться у диетолога Елены Соломатиной о том, актуальны ли результаты исследования? А если результаты ученых - правда, то почему все боятся соли? Или, может, есть какая-то грань?

По словам эксперта, во-первых, дело в том, что организм мышей отличается от человека.

«Да, действительно, если заблокировать фермент, который усваивает жир, то, соответственно, общее количество калорий в пище должно снижаться», — отмечает, как второй пункт диетолог.

Дело в том, что любое такое вмешательство в систему пищеварения приводит к последствиям.

«Наблюдаются нарушения со стороны печени, переваривания еды. Может нарушаться микробиом, появляются проблемы с почками. То есть „выводящие системы“ начинают страдать», — говорит врач.

Как следствие, начинаются проблемы со стороны нервной и иммунной систем.

«То есть это может быть повышенная раздражительность, высыпания на коже и так далее», — утверждает Соломатина.

Она считает, что ученые не изучали этот вопрос на долгосрочной перспективе. Потребление сильно соленой пищи проверяли на короткой дистанции. Если рецепторы привыкают к соленому вкусу, значит потом ему еда уже будет казаться недостаточно вкусной.

«Головной мозг начнет уже требовать. Соль — это тоже такой легкий наркотик», — отмечает диетолог.

Далее, ничего хорошего не произойдет. В лучшем случае — человек не вернется к тому, отчего он хотел уйти. Однако он не только не будет терять вес, но и собьет себе метаболические процессы и дальше начнутся уже другие проблемы, которые будут мешать сбросить лишний вес.

В заключение Соломатина подытожила, что таких экспрементов много, они имеют специфику — промежуточность. Какие-то бесспорно имеют развитие, но не этот.

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