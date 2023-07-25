Путин признал ускорение инфляции в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 36 0

Это связано с дисбалансом спроса и предложения, считает глава государства.

Путин признал ускорение инфляции в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, но уточнил, что она умеренная. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам российского лидера, это связано с дисбалансом спроса и предложения.

«Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения», — сказал Путин.

До этого в Центробанке заявили, что годовая инфляция в России будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году и будет находиться вблизи 4% в следующем и в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции.

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