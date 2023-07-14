Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Дополнительное влияние окажет еще и повышение текущего роста цен.

Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Годовая инфляция в России будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Центробанк на своем сайте.

Оказалось, что это происходит на фоне низкой базы прошлого года.

«В мае — сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года», — говорится в сообщении.

К слову, дополнительное влияние окажет еще и повышение текущего роста цен.

Уточняется, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году и будет находиться вблизи 4% в следующем и в дальнейшем.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономика России восстанавливается, несмотря на введенные санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года уже составил 0,6%. После этого президент РФ Владимир Путин также добавил, что экономические показатели России гораздо лучше ожидаемых.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил показатели российской экономики.

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