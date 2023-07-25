Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Зампред правительства выступил с приветственным словом перед участниками образовательного заезда «Наука как искусство».

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму, где открыл образовательный заезд «Наука как искусство» и выступил с приветственным словом перед его участниками. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры мероприятия.

«Одна из национальных целей развития, обозначенных Главой государства — создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество — один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», — заявил Чернышенко.

По словам вице-премьера, формирование гармонично развитой личности происходит постепенно, поэтому важно создавать условия для этого на разных этапах жизни. Также Чернышенко предложил сделать «Тавриду» частью программы молодежного и студенческого туризма «Студтуризм.рф». В продолжение визита вице-премьер ознакомился с территорией Академии творческих индустрий «Меганом» — нового круглогодичного образовательного центра, который стал ядром курорта «Таврида. АРТ».

Образовательный заезд «Наука как искусство» пройдет с 24 по 30 июля. На него собрались более 320 молодых ученых, экологов, блогеров и художников из 68 регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 17 по 21 августа в Крыму, в бухте Капсель, пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В течение пяти дней зрители смогут посетить пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят презентации новейших разработок молодых российских ученых и яркую шоу-программу на протяжении всех дней фестиваля.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

23:23
В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)
22:59
Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму
22:45
Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»
22:28
Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею
22:20
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
22:09
Жизнь не будет прежней: почему категорически запрещено нырять пьяным

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео