В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»

С 17 по 21 августа в Крыму, в бухте Капсель, пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В 2023 году фестиваль отметит свое пятилетие и станет действительно громким культурным событием этого лета. В течение пяти дней зрители смогут посетить пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят презентации новейших разработок молодых российских ученых и яркую шоу-программу на протяжении всех дней фестиваля.

Среди зрителей Фестиваля ожидаются как жители Крыма, так и гости полуострова — представители разных регионов и профессий. Зрители смогут побывать на всех ключевых событиях и увидеть смысловую шоу-программу фестиваля. Регистрация для посещения мероприятий доступна для граждан РФ в возрасте от 14 лет на сайте мероприятия. Регистрация продлится до 10 августа.

Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут яркие молодые артисты, а также мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.

Также на главной сцене пройдет грандиозное шоу-признание творчеству Олега Газманова «Народный артист». В концертной программе примут участие сам Народный артист РФ Олег Газманов, резиденты арт-кластера «Таврида», хедлайнеры фестиваля и финалисты Национального патриотического проекта «Родники». Шоу переосмысляет культовые хиты, в программе известные песни обретут совершенно новое звучание. Специальными гостями фестиваля станут народные артисты России — Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

В 2023 году на фестивале «Таврида. АРТ» будет представлено новое выставочное пространство АРТ-ЭКСПО, которое будет действовать и после окончания фестиваля на круглогодичной основе. Посетители экспозиций смогут увидеть основные этапы культурного развития регионов России и заглянуть в их будущее и познакомиться с народными промыслами. Помимо АРТ-ЭКСПО зрителей ждет ярмарка-выставка проекта «Арт. Молодость», где будет возможность ознакомиться с изделиями ручной работы молодых творцов из разных уголков страны, а также приобрести аутентичную одежду, аксессуары, косметику и многое другое.

В рамках фестиваля кино у зрителей будет возможность попасть на премьерные показы российских фильмов, а также увидеть ряд документальных кино. Традиционным и полюбившимся многим мероприятием станет карнавальное арт-шествие. Новый маршрут задействует всю территорию арт-кластера, познакомит с новыми локациями площадки и их возможностями. Концепция шествия в первую очередь направлена на поддержку культуры и искусства в России. Образы шествующих участников будут олицетворять многогранность России, ее символы, достопримечательности и культурные достижения.