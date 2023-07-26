Руководствуясь общей логикой: QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 44 0

По требованию Центробанка QIWI ограничила снятие наличных

Руководствуясь общей логикой: QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Претензии главного финансового учреждения страны были связаны с отчетностью, которые в компании были названы типичными для таких крупных организаций.

Финансовая компания QIWI («Киви банк») временно или частично ограничила снятие наличных и вывод средств. Об этом заявили в пресс-службе организации. Решение напрямую связано с претензиями Центробанка из-за отчетности.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — говорится в распространенном пресс-релизе.

Предписание QIWI главным банком страны было выдано в отношении ряда операций. В силу документ вступает с 26 июля. В настоящее время компания уточняет у регулятора детали претензий для их дальнейшего устранения, а сами недочеты названы типичными для организаций такого уровня.

К слову, в обычном режиме клиенты могут пополнять счета мобильных операторов, переводить на другие кошельки, оплачивать услуги и товары кошельками и картами QIWI. Также под ограничения не попали — денежные переводы через систему Contact, торговый эквайринг, а также выплаты на сторонние счета и карты юрлиц.

Представители компании надеются, что устранение и снятие ограничений произойдет в ближайшее время.

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