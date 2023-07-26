Руководствуясь общей логикой: QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

По требованию Центробанка QIWI ограничила снятие наличных
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Претензии главного финансового учреждения страны были связаны с отчетностью, которые в компании были названы типичными для таких крупных организаций.
Финансовая компания QIWI («Киви банк») временно или частично ограничила снятие наличных и вывод средств. Об этом заявили в пресс-службе организации. Решение напрямую связано с претензиями Центробанка из-за отчетности.
«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — говорится в распространенном пресс-релизе.
Предписание QIWI главным банком страны было выдано в отношении ряда операций. В силу документ вступает с 26 июля. В настоящее время компания уточняет у регулятора детали претензий для их дальнейшего устранения, а сами недочеты названы типичными для организаций такого уровня.
К слову, в обычном режиме клиенты могут пополнять счета мобильных операторов, переводить на другие кошельки, оплачивать услуги и товары кошельками и картами QIWI. Также под ограничения не попали — денежные переводы через систему Contact, торговый эквайринг, а также выплаты на сторонние счета и карты юрлиц.
Представители компании надеются, что устранение и снятие ограничений произойдет в ближайшее время.
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