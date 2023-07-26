В Тыве ищут пропавшего четырехлетнего ребенка

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 34 0

Малыш вышел играть на улицу и не вернулся.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Тыве сотрудники МЧС ищут пропавшего четырехлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, малыш вышел из дома играть на улицу и не вернулся. Все произошло в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района.

В настоящее время на место происшествия выдвинулись 20 спасателей, а также специалист по беспилотной авиации. 

Республиканским Следственным комитетом проводится проверка. С заявлением в полицию родители мальчика обратились накануне около 23 часов вечера. Установлено, что ребенок пропал около семи вечера, когда находился во дворе под присмотром родсвенника, занимавшегося в это время по хозяйству. Сначала семья искала несколько часов самостоятельно.

К поискам ребенка привлекли кинологов. Следователи опрашивают местных жителей.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

7:48
Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк
7:31
«Да что такое…» — опубликовано видео одной из последних репетиций Высоцкого
7:26
Долг перед маэстро: «Табакерка» покажет в Крыму спектакль «Страсти по Бумбарашу
7:19
Забудь об этом, чтобы не остаться одной: пять качеств, которые отталкивают мужчин
7:10
Леопардовая квартира Валерия Леонтьева в Москве выставлена на продажу
7:09
Прячет скелеты в шкафу: названы неочевидные признаки измены жены

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
«Помолодело кладбище»: как Лолита относится к старости
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео