В Тыве ищут пропавшего четырехлетнего ребенка

В Тыве сотрудники МЧС ищут пропавшего четырехлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, малыш вышел из дома играть на улицу и не вернулся. Все произошло в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района.

В настоящее время на место происшествия выдвинулись 20 спасателей, а также специалист по беспилотной авиации.

Республиканским Следственным комитетом проводится проверка. С заявлением в полицию родители мальчика обратились накануне около 23 часов вечера. Установлено, что ребенок пропал около семи вечера, когда находился во дворе под присмотром родсвенника, занимавшегося в это время по хозяйству. Сначала семья искала несколько часов самостоятельно.

К поискам ребенка привлекли кинологов. Следователи опрашивают местных жителей.