Раскаленная точка: российские «Бе-200» борются с неотступающими пожарами в Турции

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Корреспондент «Известий» рассказал, что природные пожары приближаются к курортам в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sotiris Dimitropoulos via www.im; 5-tv.ru

Несмотря на разгул стихии, гостиницы продолжают заселение в обычном режиме.

Больше тысячи человек и 200 машин задействовано в борьбе с пожарами на территории Турции — ситуация там становится хуже с каждым часом. Огонь уже вплотную подошел к курортным зонам, но местные власти не эвакуируют туристов.

Более того, гостиницы продолжают заселение в обычном режиме. Отдыхающие прямо с берега наблюдают за работой пожарной авиации, в том числе российских самолетов-амфибий. Корреспондент «Известий» Анатолий Данилов — из эпицентра природного бедствия.

Один из крупнейших курортных городов Турции — Кемер — сейчас превратился в прямом смысле слова в раскаленную точку на карте страны. Живописные пляжи с видом на горы заволокло едким дымом.

Пожары подбираются к побережью, где отдыхают миллионы туристов, среди них есть россияне. Туристы с опаской поглядывают на склон горы, откуда ветер разносит густой едкий дым.

Но покидать курорт они даже не думают — несмотря на поздний вечер, в воде десятки человек. Туристы терять оплаченный отдых не готовы: многие просто надеются, что все обойдется. Правда, чемоданы на всякий случай некоторые уже собрали.

«Ну, есть маленькая тревога, что пожар подбирается все ближе и ближе. <…> Если что, народ эвакуируют в автобусы и подальше отвезут от этого пожара», — говорит турист Николай Пименов.

Полыхает сейчас практически весь юг. Кроме Кемера, горит Анталья, пожары — возле Мармариса и Бодрума. Скорость распространения огня стремительная.

Работу пожарных усложняет не только сильный ветер, но аномальные температуры. Жара в Турции сейчас достигает 50 градусов по Цельсию.

«Самолеты и вертолеты летают, воды в городе нету, главное, что есть электричество. Работают кондиционеры», — отмечает туристка Алсу Копылова.

Местные власти сейчас призывают к спокойствию. Они уверяют, что спасатели делают все возможное, чтобы остановить пламя. Хотя огонь уже в четырех километрах от популярного курортного поселка Гейнюк.

«Мы расчистили все лесные дороги. В настоящее время там работают больше тысячи человек. Задействована тяжелая техника — более 200 транспортных средств. И авиация — десять самолетов и 12 вертолетов», — говорит министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

И здесь же — на самом сложном участке — работает и российская авиация. На помощь Турции наша страна бросила сразу два самолета.

Генконсульство в Анталье призывает россиян лесные пожары переждать в отелях. О мерах предосторожности говорят и туроператоры.

«С туристами мы на созвоне ежечасно. Те, кто сейчас находится в зоне пожаров, однозначная рекомендация: не выходить из отелей. Там проходит любимая туристами ликийская тропа. Тропа сейчас в огне — мы точно знаем. Никаких прогулок по лесу, только в отеле», — предупредил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Гостиницы, тем временем, продолжают заселять отдыхающих в обычном режиме, не желая терять прибыль. Убеждают, что пожар туристов не коснется, а в случае проблем обещают эвакуировать в другие отели подальше от огня.

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