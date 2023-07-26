Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем выехал из Латвии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Захарова: шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем выехал из Латвии

Фото: © РИА Новости / Марат Касем

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Местные власти безосновательно преследовали журналиста за шпионаж и нарушение санкций Евросоюза.

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — пояснила она.

По словам Захаровой, очевидно, что власти Латвии не оставили бы в покое журналиста.

Касем был арестован 5 января в Латвии по обвинению в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. При этом никаких доказательств по предъявленным обвинениям представлено не было. Журналиста поместили в Центральную тюрьму в Риге. Ему грозило до 20 лет заключения.

В конце апреля Касем был освобожден под подписку о невыезде на время следственных действий. При этом журналист оставался под надзором правоохранительных органов, должен был находиться дома с 23:00 до 7:00 и два раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Марат Касем — гражданин Латвии, который в последние годы жил и работал в Москве в медиагруппе «Россия сегодня». В Ригу он вернулся в декабре 2022 года по семейным обстоятельствам и вскоре после этого был арестован местными властями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала арест редактора Sputnik Литва Марата Касема «местью диктаторских режимов» за принципиальность журналиста.

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