Захарова назвала «местью диктаторов» задержание редактора Sputnik Литва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию об аресте Марата Касема, работающего в медиагруппе «Россия сегодня». По словам Захаровой, задержание журналиста стало реакцией латвийских спецслужб на его принципиальность.

«Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Марат Касем является гражданином Латвии. На протяжении нескольких лет он работал в Москве, а в конце 2022 года приехал в Ригу по семейным обстоятельствам.

По информации Sputnik Ближнее зарубежье, шеф-редактора российского новостного агентства подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза против России, а также в шпионаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист находится в Центральной рижской тюрьме.