Пожар вспыхнул на складе винзавода под Краснодаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

МЧС: в Краснодарском крае загорелся склад винзавода, пожар потушен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

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Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился на площади в 900 квадратных метров.

Крупный пожар на винзаводе под Краснодаром произошел утром 26 июля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС региона.

«Горит склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлечены 65 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожарным удалось справиться с открытым горением.

«В 08:50 пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Накануне в Нижнекамске прогремел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар. ЧП случилось в квартире на первом этаже. По предварительной информации, погибших нет, МЧС сумели спасти девять человек, в том числе одного ребенка. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. У двоих пострадавших зафиксированы серьезные повреждения. У хозяина квартиры порядка 90% ожогов тела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на складе макулатуры в городе Аксай Ростовской области.

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