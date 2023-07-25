Кадры из Нижнекамска, где из-за взрыва газа в жилом доме пострадали два человека. Рвануло на первом этаже, начался пожар, посыпались осколки. Взрывной волной снесло стену, повреждены несколько балконов. Пожарные спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Всех жильцов отправили в пункт временного размещения.

Соседи уверены, что все произошло по вине владельца квартиры, ведь раньше он уже угрожал взорвать дом. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин с места событий.

Следователи и дознаватели обследуют пятиэтажку, надеясь установить причину взрыва, эксперты устанавливают подпорки — это позволит не допустить дальнейшего разрушения. А жители дома сидят напротив и ждут, когда им разрешат вернуться в квартиры, чтобы начать наводить порядок, ну или хотя бы забрать ценные вещи. Сегодня в доме взорвался газ.

«Окна вместе с рамой залетели в комнату. Проснулась и первым делом побежала сына смотреть. А потом вспомнила, что он не дома. За стенкой сын бы спал, если бы не уехал в деревню», — рассказала жительница дома Юлия Бердникова.

Раннее утро многие вспоминают как страшный сон. Мощный взрыв разбудил почти весь квартал. После громкого хлопка вырвались языки пламени, следом последовала яркая вспышка.

Мужчина, каким-то чудом увернувшийся от взрывной волны, убегает как можно быстрее. Пенсионерка, которая тоже проходила мимо в момент ЧП, накрывает голову руками, надеясь спастись от ливня осколков. Ударной волной вынесло стены, а также выбило стекла, причем не только в соседних квартирах, но даже в доме напротив.

«Сначала хлопок, а потом огонь. Очень сильный огонь. Успела только халат накинуть, очень напугалась, конечно», — уточнила жительница дома Любовь Широкова.

Уже известно: взорвался газ. Из-за чего, пока непонятно. Известно лишь, что газовщики проверяли оборудование в доме недавно, но нарушений не нашли.

«Отключения газа на момент взрыва не было. Поверка приборов произошла буквально месяц назад», — сообщил Роман Булатов, руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района.

Многие жители винят в ЧП не газовщиков, а собственников квартиры. Там жили отец и сын, которые часто конфликтовали и выпивали. Причем обоих хорошо знают местные полицейские. Глава семьи 15 лет назад был осужден за угрозу убийством, на нем десятки административных правонарушений.

Он постоянно ругался с соседями, оскорблял их, а полгода назад вообще грозился отправить весь дом на воздух. Стражи порядка провели с ним беседу, после чего 53-летний Азат Ибрагимов успокоился, но, как уверяют жильцы пятиэтажки, ненадолго. Накануне опять шумел.

«Семья неблагополучная. Он выпивал. Он на инвалидности, нигде не работал. Сын в Челнах работал, приезжал к нему. Накануне они поругались. Он успел уйти, а сына выбросило волной на газон», — уточнила соседка Широкова.

Сын — 26-летний Роман Ибрагимов. Молодой человек получил серьезные ожоги, и врачи борются за его жизнь. Также госпитализирована пенсионерка, которую ранило осколками.

Возможно, первые подробности происшествия появятся после допроса отца пострадавшего. Сам раненый не готов к следственным действиям. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.