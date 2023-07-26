Ощутимая прибавка: кому в России уже повысили зарплаты в 2023-м
«Известия»: треть компаний в России повысили зарплаты в 2023 году
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Кто может отнести себя к числу счастливчиков?
Треть российских компаний повысили зарплату сотрудникам в этом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.
Среднее жалованье увеличилось на 14% и составляет чуть более 58 тысяч рублей в месяц. Больше всего повезло тем, кто работает в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT.
Ощутимая прибавка — у обладателей рабочих профессий. По данным Росстата, эти специалисты стали получать в среднем 72 тысячи рублей.
В то же время растет и количество вакансий, с апреля их стало больше примерно на 19%. Чаще всего ищут персонал в отраслях торговли (23%), агропрома (16%) и транспорта (14%).
Реже требуются сотрудники в сферах культуры, образования, маркетинга, красоты и IT. Отмечается. что компании прикладывают все больше усилий по привлечению новых сотрудников. К примеру, компании в 2,5 раза чаще предлагают удаленный формат работы.
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