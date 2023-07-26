Молдавия сократит численность персонала посольства России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 30 0

Почему в республике приняли такое решение?

Молдавия сократит численность персонала посольства России

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Молдавия сократит численность персонала посольства России. Об этом заявил глава МИД республики Николай Попеску.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», — заявил он.

Причиной такого шага якобы стали подозрения, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране». Внешнеполитическое ведомство Молдавии уже сообщило о своем решении российской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа.

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