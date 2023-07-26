ФСБ ликвидировала подмосковную нарколабораторию, управляемую с Украины

В подмосковной Шатуре была ликвидирована контролируемая с Украины крупная нарколаборатория. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Данной организацией осуществлялся бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения на интернет-сайтах, администраторы которых оказались гражданами Украины. Более того, были обнаружены участники ОПГ украинского происхождения.

«Преступная группа была задержана и заключена под стражу, а в их нарколаборатории было изъято более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), а также четыре тонны наркосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере.

До этого стало известно, как ФСБ пресекла попытку ввоза на территорию России почти полтонны наркотических веществ. Сотрудники службы безопасности перехватили две фуры, перевозившие латиноамериканский кокаин в Смоленской области на границе с Белоруссией. Фигурант был взят под стражу после поимки с поличным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белгородской области задержан мужчина, планировавший приобрести взрывчатку.