В Белгородской области задержан мужчина, планировавший приобрести взрывчатку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

В Белгородской области задержан мужчина, планировавший приобрести взрывчатку

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Мужчина, который планировал приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства, задержан в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Фигурант был задержан сотрудниками белгородских спецслужб во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района Белгородской области», — говорится в сообщении.

Таким образом, у него изъяли взрывные средства, которые он планировал сбыть на территории России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энергодаре пресечена деятельность украинца, который передавал координаты позиций Вооруженных сил России, охранявших Запорожскую АЭС.

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