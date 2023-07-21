В Белгородской области задержан мужчина, планировавший приобрести взрывчатку

Мужчина, который планировал приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства, задержан в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Фигурант был задержан сотрудниками белгородских спецслужб во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района Белгородской области», — говорится в сообщении.

Таким образом, у него изъяли взрывные средства, которые он планировал сбыть на территории России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энергодаре пресечена деятельность украинца, который передавал координаты позиций Вооруженных сил России, охранявших Запорожскую АЭС.