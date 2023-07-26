«Очередной шаг к разрушению»: Россия ответит на решение Молдавии по посольству

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 62 0

Захарова: решение Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ — шаг к разрушению отношений

«Очередной шаг к разрушению»: Россия ответит на решение Молдавии по посольству

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В МИД отреагировали на недружественные действия молдавской стороны.

Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность сотрудников посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала такое решение очередным шагом к разрушению отношений.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия сократит численность персонала посольства России.

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