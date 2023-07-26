Посольство РФ в Кишиневе будет сокращено до десяти дипломатов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 164 0

Технических сотрудников также коснется сокращение.

Посольство РФ в Кишиневе будет сокращено до десяти дипломатов

Фото: © РИА Новости / Мирослав Ротарь

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Посольство России в Кишиневе будет сокращено до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ.

«Число дипломатических работников будет сокращено до десяти человек, до 15 человек будет сокращен технический персонал. Об этом власти Молдавии уведомили сегодня утром представителя посольства РФ», — сказал Водэ.

При этом в МИД Молдавии заявили, что всего будет сокращено 45 человек.

О решении сократить численность сотрудников посольства РФ сообщил 26 июля глава МИД республики Николай Попеску. Причиной такого шага якобы стали подозрения, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».

В июне посол России был вызван в МИД Молдавии в срочном порядке после заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте, расположенном в молдавском селе Джурджулешты.

Внешнеполитическое ведомство республики осудило высказывание врио российского региона. Официальный Кишинев подчеркнул свою обеспокоенность формулировками Сальдо. Во время осмотра разрушенного ВСУ Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, Сальдо предупредил, что российская сторона подготовит соответствующий ответ. В своей речи он упомянул мост в Джурджулештах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посол Молдавии раскрыл причину вызова в МИД РФ.

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