Danone списала активы в России на 200 миллионов евро

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Доли компании уже переданы во временное управление Росимущества.

Danone списала активы в России на 200 миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Французский производитель молочных продуктов Danone в июле деконсолидирует свои предприятия молочных и растительных продуктов питания в России. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.

Именно по этой причине с баланса компании до конца 2023 года спишется 200 миллионов евро.

«В то время как Danone больше не принадлежит контроль за управлением операциями в России, компания все еще остается их законным владельцем», — говорится в сообщении.

Также известно, что неденежный эффект с учетом валютных курсов компания оценила примерно в 500 миллионов евро.

До этого стало известно, что доли пивоваренной компании «Балтика» и российского дочернего предприятия Danone переданы во временное управление Росимущества.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому могут приниматься ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. В документе отмечено, что при изъятии или ограничении прав на российское имущество за рубежом может вводиться внешнее управление на активы недружественных стран в России. Согласно указу, соответствующие меры касаются конфискации имущества российских граждан и компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ.

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