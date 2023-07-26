Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 81 0

Почему суд ужесточил меру пресечения?

Фото, видео: Telegram / Официальный канал столичных судов общей юрисдикции / moscowcourts; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Московский городской суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение под стражу бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). Теперь он будет перемещен в СИЗО», — говорится в сообщении Московских судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест Паршина на два месяца — до 12 сентября. На этот же срок под домашний арест отправлен Александр Моносов, который обвиняется в даче взятки.

Также Паршин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уволен со своего поста 21 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-замглавы Минцифры Паршина сняли с должности после предъявления обвинений.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

17:22
Во власти стихии: сильнейшие пожары охватили юг Европы и север Африки
17:16
Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО
17:15
Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине
17:15
Не все так розово: 5 важных уроков из отношений Барби и Кена, которым стоит поучиться каждой девушке
17:10
«Не ставьте на себе крест»: как женщине принять страшный диагноз «бесплодие»
17:05
Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео