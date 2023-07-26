Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО

Московский городской суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение под стражу бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). Теперь он будет перемещен в СИЗО», — говорится в сообщении Московских судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест Паршина на два месяца — до 12 сентября. На этот же срок под домашний арест отправлен Александр Моносов, который обвиняется в даче взятки.

Также Паршин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уволен со своего поста 21 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-замглавы Минцифры Паршина сняли с должности после предъявления обвинений.