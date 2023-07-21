Замглавы Минцифры Паршина сняли с должности после предъявления обвинений

Заместитель главы Минцифры Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уволен со своего поста 21 июля. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, отмечается, что Паршин был освобожден от должности по собственной просьбе.

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест Паршина на два месяца — до 12 сентября. На этот же срок под домашний арест отправлен Александр Моносов, который обвиняется в даче взятки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в мошенничестве на миллиарды рублей.