Замглавы Минцифры Паршина сняли с должности после предъявления обвинений

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 70 0

Паршин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Замглавы Минцифры Паршина сняли с должности после предъявления обвинений

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Заместитель главы Минцифры Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уволен со своего поста 21 июля. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, отмечается, что Паршин был освобожден от должности по собственной просьбе.

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест Паршина на два месяца — до 12 сентября. На этот же срок под домашний арест отправлен Александр Моносов, который обвиняется в даче взятки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в мошенничестве на миллиарды рублей.

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