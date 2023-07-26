«Наглое вмешательство»: почему саммит «Россия — Африка» посетят не все лидеры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 188 0

Песков: сокращение участников саммита «Россия — Африка» связано с давлением США, Франции и других стран

«Наглое вмешательство»: почему саммит «Россия — Африка» посетят не все лидеры

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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На встречу приедут всего 17 представителей государств — это в два раза меньше, чем в 2019 году.

Ситуация с тем, что саммит «Россия — Африка» посетят всего 17 лидеров африканский государств связана с их рабочими планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но, по его словам, это не единственная причина.

«Было неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств, попытки оказать давление на африканских лидеров. Это совершенно возмутительный факт, но это никоим образом не помешает успешному проведению саммита», — отметил Песков.

Саммит «Россия — Африка» стартует на берегах Невы 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начнутся уже 26 июля. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу.

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