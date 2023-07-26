Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Отношения двух стран за последнее время вышли на новый уровень.

Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov

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Россия поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в приветствии на форуме «Россия — Африка».

Он также отметил, что отношения двух стран за последнее время вышли на новый уровень. Россия намерена и дальше их развивать. В частности, речь идет о торговле, инвестициях, борьбе с бедностью, подготовке современных кадров и так далее.

Саммит «Россия — Африка» стартует на берегах Невы 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начнутся уже 26 июля. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. А всего на данный момент подтвердили участие представители 49 африканских стран из 54-х.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент ЮАР Сирил Рамапоса прибудет 26 июля в Петербург на саммит «Россия — Африка».

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