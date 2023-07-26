«Жалкое состояние»: Песков о решении Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 81 0

Песков: сокращение дипмиссии в Кишиневе — продолжение недружественной линии по отношению к России

«Жалкое состояние»: Песков о решении Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ

Фото: Reuters / STRINGER

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Дипмиссия будет сокращена до 45 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как в Кремле отреагировали на решение Молдавии сократить посольство России в Кишиневе.

«Это продолжение недружественной линии по отношению к нашей стране. Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, там поощряется русофобия. Подобные шаги не оставляются без ответа», — заявил Песков.

До этого стало известно, что посольство России в Кишиневе будет сокращено до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников. При этом в МИД Молдавии заявили, что всего будет сокращено 45 человек.

О решении сократить численность сотрудников посольства РФ сообщил 26 июля глава МИД республики Николай Попеску. Причиной такого шага якобы стали подозрения, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посольство РФ в Кишиневе будет сокращено до десяти дипломатов.

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