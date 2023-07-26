Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543%

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Доля машин из Китая продолжает стремительно расти на рынке нашей страны.

Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543%

Фото: www.globallookpress.com / Tang Ke/Sipa Asia

Читайте нас в: Дзен Новости

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию резко выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.

На данный момент импорт увеличился на целых 543%.

«За первые шесть месяцев объем поставок легковых авто из Китая составил 4,6 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Также известно, что за тот же период, но в прошлом году, импорт был оценен в 715 миллионов долларов. Например, Китайская ассоциация производителей авто заявила, что Россия стала крупнейшим рынком для брендов из КНР.

К слову, доля китайских машин продолжает стремительно расти на рынке России. Также в списке самого массового ретейла китайского автопрома — Бельгия, Австралия и Великобритания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

19:52
«Что за тупой вопрос?» — разрешит ли жена Гуфа видеться с дочкой после развода
19:36
Гонения Киева: МИД России представил доклад о притеснениях УПЦ
19:20
Военкор «Известий» Роман Польшаков поблагодарил врачей за спасение
19:04
«Кипящий туман»: почему «Ониксы» стали ночным кошмаром для Украины
18:55
«Никакой реакции»: Подольская рассказала об неадекватном поведении сына
18:51
Жительница Кубани рассказала, на что тратит выигранные в «Русское лото» 500 миллионов рублей

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео