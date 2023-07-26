Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543%

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию резко выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.

На данный момент импорт увеличился на целых 543%.

«За первые шесть месяцев объем поставок легковых авто из Китая составил 4,6 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Также известно, что за тот же период, но в прошлом году, импорт был оценен в 715 миллионов долларов. Например, Китайская ассоциация производителей авто заявила, что Россия стала крупнейшим рынком для брендов из КНР.

К слову, доля китайских машин продолжает стремительно расти на рынке России. Также в списке самого массового ретейла китайского автопрома — Бельгия, Австралия и Великобритания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая.