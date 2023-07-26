Суд присяжных оправдал Спейси по делу о домогательствах к мужчинам
Только за последние четыре года в его адрес выдвинули 15 обвинений.
Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley
Голливудского актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Решение принял суд присяжных в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
Уточняется, что речь идет об обвинениях в преступлениях, якобы совершенных с 2001 по 2013 год. Между тем только за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины. Судебные дела были закрыты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кевину Спейси придется заплатить 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик» из-за домогательств.
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