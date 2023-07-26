ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 1 597 0

Астрологи назвали союзы, в которых появляются уникальные наследники.

ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Идеальная совместимость разных знаков зодиака приводит к тому, что у пары появляются гениальные дети. Об этом пишет портал Uznayvse.ru. Астрологи назвали шесть союзов, у которых есть все шансы удивить мир юным дарованием.

Овен и Скорпион

У этих родителей есть все, чтобы вырастить остроумного и любознательного ребенка с лидерскими способностями. Овен отличается целеустремленностью и бесстрашием. Скорпион — хитростью и умом. Они могут воспитать успешного ученого или блестящего предпринимателя.

Близнецы и Водолей

Неординарность и оригинальность и этих знаков передается их детям. Близнецы остроумны и изобретательны, Водолей — сообразителен и тяготеет к новаторству. Ребенок этой пары сделает прорыв в науке или займет место в числе видных философов.

Телец и Лев

В ребенке этой пары сохраняется баланс ума и любви к прекрасному. Телец трудолюбив и не боится трудностей. Лев отличается тягой к самосовершенствованию и красивым вещам. Сумма этих качеств превращает их малыша в одаренную личность. В будущем он способен стать успешным модельером или дизайнером.

Стрелец и Рыбы

Дети в этом союзе тяготеют к приключениям, переменам и умеют чувствовать людей. Стрелец любит покорять новые вершины, а Рыбы обладают тонким восприятием мира. У них вырастают известные путешественники, фотографы или талантливые географы.

Дева и Весы

Деловитость, свободный полет мысли, интеллект и эстетическое совершенство. Все это переплетается в ребенке таких родителей. Дева умна и внимательна, Весы — тянутся к прекрасному. У их детей есть все шансы, чтобы преуспеть в творчестве и искусстве.

Козерог и Рак

Эти знаки идеально дополняют друг друга, что положительно сказывается на воспитании наследников. Суровость Козерога разбавляется мягкостью Рака, а проницательность Рака дополняется железной логикой Козерога. Их малыш умен, внимателен и может развиться в отличного писателя или психолога.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, представители которых склонны к разводу.

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ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

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