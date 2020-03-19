Назван ТОП-5 знаков зодиака, представители которых склонны к разводу

Наверное, каждый из нас мечтает о счастливом браке и большой семье. Однако, как уверяет Wday.ru, есть люди, которые патологически не могут жить с одним и тем же человеком на протяжении долгих лет.

Можно ли перед вступлением в брак понять, будет он счастливым или нет? Астрологи утверждают: для этого достаточно обратить внимание на характеристики знака зодиака, под которым рожден партнер.

Так, долгие годы наблюдений позволили специалистам сделать вывод, что самыми ветреными являются представители знака Овен. Эти люди — индивидуалисты, которых заботит лишь собственный комфорт. Они привыкли получать все, что захотят и с тем же успехом добьются расположения любимого человека. Правда, как только страсти утихнут, упертый Овен двинется навстречу новым приключениям, забыв про семейные обязательства.

Женщины и мужчины, рожденные под знаком Близнецы, очень любят внимание противоположного пола. Зачастую такие партнеры продолжают ходить налево даже будучи в серьезных отношениях. Если же вторая половинка узнает об изменах, Близнец не будет отрицать вину, а развод воспримет как облегчение.

Страстные и полные энергии Скорпионы очень редко вступают в брак и зачастую могут иметь сразу несколько партнеров. Однако если вам удалось затащить представителя этого знака в ЗАГС, не стоит надеяться на долгий роман. Одна малейшая ошибка со стороны второй половинки, и Скорпион с радостью подаст заявление на развод.

Готовые на любые эксперименты, открытые и нежные Стрельцы по праву считаются идеальными любовниками. Поначалу может показаться, что эти люди готовы совершить подвиг ради второй половинки. Однако как только на смену романтическим встречам придут бытовые будни, Стрелец не задумываясь подаст на развод, желая вновь окунуться в мир грез и фантазий.

Своенравные и непредсказуемые Водолеи зачастую воспринимают брак, не иначе как обузу. В их понятие об идеальных отношениях никак не вписываются детские пеленки и поздний домашний ужин. Представители этого знака — настоящие эстеты. Поэтому партнеру Водолея придется постараться, чтобы совместное проживание не «съела» бытовуха. Иначе — быть беде.

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