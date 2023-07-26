Знаменитая ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщает The Irish Times.

Что именно произошло со звездой — пока неясно. Близкие и друзья пока никак не комментировали ситуацию.

Ирландская певица при жизни совсем не считала себя счастливой. Напротив, ей пришлось пройти через столько испытаний, что в какой-то момент она заработала биполярное расстройство.

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