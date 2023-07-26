Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни
Звезда не раз признавалась, что судьба ее не баловала. Одним из главных врагов — считала собственную мать.
Фото: www.globallookpress.com / Kika Press
Знаменитая ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщает The Irish Times.
Что именно произошло со звездой — пока неясно. Близкие и друзья пока никак не комментировали ситуацию.
Ирландская певица при жизни совсем не считала себя счастливой. Напротив, ей пришлось пройти через столько испытаний, что в какой-то момент она заработала биполярное расстройство.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с овдовевшей Дианой Гурцкая и где она находится сейчас.
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