Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 830 0

Звезда не раз признавалась, что судьба ее не баловала. Одним из главных врагов — считала собственную мать.

Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

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Знаменитая ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщает The Irish Times.

Что именно произошло со звездой — пока неясно. Близкие и друзья пока никак не комментировали ситуацию.

Ирландская певица при жизни совсем не считала себя счастливой. Напротив, ей пришлось пройти через столько испытаний, что в какой-то момент она заработала биполярное расстройство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с овдовевшей Дианой Гурцкая и где она находится сейчас.

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Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни
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