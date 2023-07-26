Скоро станет полегче: что ожидает овдовевшую Диану Гурцкая в ближайшее время

Артистка тяжело переживает внезапную кончину любимого супруга и пока не понимает, как ей жить дальше.

Певице Диане Гурцкая до сих пор непросто смириться со смертью любимого мужа Петра Кучеренко, ушедшего совсем недавно. Но все же жизнь не заканчивается, хоть пока артистка и не понимает, как и куда дальше двигаться. В беседе с изданием «Страсти» нумеролог Ирина Лидерман рассказала, что ожидает знаменитость в ближайшее время.

По слова специалиста, уже в августе артистка почувствует некоторое облегчение. Да и вообще 2023 год, как показали цифры, проходит как обнуление кармы, закрытие долгов. В этот год важно научиться управлять своими эмоциями, не впадать в отчаяние.

«Так себе описание, согласна, но уже в августе станет полегче», — пояснили Лидерман.

Следующей же год будет протекать под цифрой восемь. Это значит, что певице получится еще больше раскрыться, то есть Гурцкая больше себя познает и ощутит свою силу. Кроме того, и в карьере артистки все будет хорошо.

«Певица может нас порадовать новыми шедеврами, ведь это время для нее будет проявлено максимально эффективно в творчестве. Музы будут виться буквально роем, а также Диана сможет стать музой для других людей», — добавила она.

А в 2025 году, когда Гурцкая отметит 47-летие, включится новый период, который пройдет под вибрацией цифры пять, то есть период свободы. При плохом же сценарии год будет наполнен сомнениями и поиском. В этот период нумеролог посоветовала певице быть более внимательной к другим людям и проверять их, так как возможны мошенники и авантюристы.

К слову, замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Тогда командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах. Врачи не смогли спасти его жизнь, Кучеренко умер на борту самолета. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

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