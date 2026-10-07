Умерла обладательница «Оскара» Эва Мари Сэйнт

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Актриса прожила насыщенную жизнь длинною в 102 года.

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Американская актриса Эва Мари Сэйнт скончалась на 103-м году жизни. О ее смерти сообщил журнал Variety.

В 1955 году Сэйнт получила «Оскар» за работу в фильме «В порту». Киноакадемия отметила ее наградой в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Еще одной известной работой актрисы стала роль Евы Кендалл в картине «На север через северо-запад». Режиссером триллера выступил Альфред Хичкок.

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