Путин проводит рабочую встречу с президентом Египта: главные темы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Путин: Россия и Египет запланировали мощные проекты в области энергетики

Путин проводит рабочую встречу с президентом Египта: главные темы

Фото: PAVEL GOLOVKIN / POOL / ТАСС

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Российский лидер рассказал, какие проекты и планы ждут впереди.

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси. Ее организовали в Константиновском дворце под Петербургом.

В рамках переговоров глава государства отметил особый характер отношений между странами и намекнул на дальнейшее максимально плодотворное сотрудничество.

«За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент», — подчеркнул Путин, обращаясь к Фаттаху ас-Сиси.

Российский лидер уточнил, что впереди ждут большие, мощнейшие проекты в области энергетики. Например, одна из главных задач — строительство атомной электростанции.

Владимир Путин в ходе беседы выразил большую признательность Абделю Фаттаху ас-Сиси за участие во втором саммите Россия — Африка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России представил доклад о притеснениях УПЦ.

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